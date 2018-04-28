«ВКонтакте» пердставила новую функцию

«ВКонтакте» запустила голосовые и видеозвонки с шифрованием

Доступ к звонкам появится у пользователей постепенно. В первый день «ВКонтакте» предложила поздравить друзей, которые отмечают день рождения. После окончания вызова сервис звонков появится у обоих собеседников. Дальше пользователи смогут звонить и активировать сервис у других знакомых.

Интерфейс звонков в приложениях для iOS и Android

Для совершения вызова достаточно нажать кнопку «Позвонить» в профиле или диалоге с пользователем.

В соцсети рассказали, что за безопасность вызовов отвечает сквозное шифрование (end-to-end encryption). Оно проходит на устройстве пользователя, поэтому никто не может узнать содержимое разговоров.