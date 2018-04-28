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ВКонтакте запустила зашифрованные звонки, можно пробовать
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ВКонтакте запустила зашифрованные звонки, можно пробовать 

iPhones.ru 50 минут назад
Фото: iPhones.ru
ВКонтакте запустила зашифрованные звонки, можно пробоватьКак и обещала, ВКонтакте запустила голосовые и видеозвонки с end-to-end шифрованием. Об этом компания рассказала в пресс-релизе.
Функция звонков появилась в приложениях для iOS и Android. Для совершения вызова достаточно просто нажать кнопку Позвонить.
Доступ к сервису будет появляться у всех пользователей постепенно. Если один юзер наберёт другому, то после окончания вызова сервис звонков появится у обоих собеседников.
Мы продолжаем упрощать и ускорять коммуникацию между людьми. Пользователей больше не остановят забытый номер или немилосердные тарифы за границей. Защищённые голосовые и видеозвонки ВКонтакте — новый способ общения для десятков миллионов людей.
Новость обновляется…
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