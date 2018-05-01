Ещё
В Instagram появится нативная поддержка замедленной съемки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Instagram появится нативная поддержка замедленной съемки 

Apple Insider 3 часа назад
Фото: Apple Insider
Вскоре Instagram станет полноценной заменой штатного приложения «Камера» для многих смартфонов. Об этом свидетельствует постоянно пополняющийся перечень функций, которыми разработчики социальной сети оснащают мобильный клиент. Последним нововведением Instagram, релиз которого должен вот-вот состояться, является возможность замедленной видеосъемки.
Факт появления в Instagram режима slo-mo подтверждают скриншоты интерфейса, обнаруженные в приложении социальной сети пользовательницей Twitter с ником wongmjane. По ее словам, упоминания об этой функции Instagram были найдены ею в коде приложения, доступ к которому ей удалось получить. Кроме замедленной съемки, ожидается штатная возможность отключать уведомления о публикациях выбранных пользователей без отписки.
В число прочих функций, обнаруженных wongmjane, также входит расширенный поиск по сохраненным в архив историям и возможность быстрого реагирования на истории пользователей, на которых вы подписаны. Ранее в Instagram появился встроенный портретный режим съемки, который, впрочем, доступен только владельцам iPhone SE, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, iPhone X и некоторых моделей на Android.
Обсудить эту и другие новости Apple можно в нашем Telegram-чате.
Apple Insider: последние новости
#скидочки | 26 апреля Какие смартфоны ремонтируют чаще всего в России Microsoft объявила об отказе от противостояния с Apple
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку114
«Мы сделали это за русских»44
США испугались Европы в торговой войне26
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова26
США испугались столкновений с войсками РФ504
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Вертолёт напрокат: морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
02:14
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова
Шоу-бизнес
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение