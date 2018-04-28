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В Instagram обнаружена «секретная функция»
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В Instagram обнаружена «секретная функция» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: В-курсе.ру
Студентка Джейн Манчан Вонг через код узнала, что Instagram тестирует новые функции, передает The Verge.
Речь идет о функции mute («тихий режим»), с помощью которой пользователи смогут убирать из ленты посты аккаунтов, которые им не интересны, не отписываясь от них. По словам девушки, нововведения коснутся и «сториз». В них появится режим слоу-мо и календарь, а также пользователи смогут отреагировать на «сториз» с помощью эмодзи.
В самой компании заявили The Verge, что «не имеют права делиться этой информацией прямо сейчас».
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