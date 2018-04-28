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Приложением «Мой Билайн» ежедневно пользуются один млн человек
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Приложением «Мой Билайн» ежедневно пользуются один млн человек 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
«Билайн» сообщает о том, что ежедневная онлайн-аудитория (Daily Active Users, DAU) «Мой Билайн» достигла 1 000 000 пользователей. Ежемесячная активная онлайн-аудитория (Monthly Active Users, MAU) составляет 8 миллионов пользователей.
В конце марта этого года «Билайн» обновил свою digital-стратегию и представил новые функции приложения «Мой Билайн», в котором теперь доступен локальный персонализированный контент и партнерские предложения от таких компаний, как: «Онлайн Доктор», «Lamoda», «SkyEng», «Busuu», «FARFETCH», «585 Золотой» и многих других.
Джордж Хелд, Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»: «Абонентам сегодня хочется решать любые вопросы максимально быстро, удобно и мобильно. Мы развиваем наши цифровые продукты и сервисы, чтобы они максимально отвечали потребностям пользователей. „Мой Билайн“ становится для них digital-помощником в решении ежедневных задач».
Приложение «Мой Билайн» было запущено в 2014 году и не раз входило в топ лучших бесплатных приложений России, а количество скачиваний уже достигло 26 миллионов. Гибкая технологическая платформа приложения позволяет расширять функционал сервиса в соответствии с потребностями клиентов. Приложение «Мой Билайн» неоднократно было удостоено российских и международных отраслевых премий, в том числе звание Official Honoree премии «The Webby Awards» и «Лучшее сервисное приложение 2016» согласно Рейтингу Рунета.
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