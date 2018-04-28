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От действий Роскомнадзора страдают все, самого Telegram, считают в Qiwi
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От действий Роскомнадзора страдают все, самого Telegram, считают в Qiwi 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Все, кроме Telegram, страдают от попыток блокировки мессенджера Роскомнадзором, считают в компании Qiwi.
При этом компания отмечает, что выступает за свободный интернет в России и против цифрового неравенства и любого ограничения доступа пользователей в интернет.
"Мы считаем, что любые решения, ограничивающие развитие технологий, должны приниматься с учетом реалистичности их выполнения и оценкой последствий для добросовестного бизнеса. Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram", — говорится в сообщении компании.
Как отмечают в Qiwi, на этой неделе пользователи платежного сервиса почувствовали на себе последствия блокировок IP-адресов Google, из-за которых на сайте компании не работала ReCaptcha, благодаря которой обеспечивается идентификация и безопасность входа для клиентов. В результате многие пользователи столкнулись с проблемами при попытке доступа в свои аккаунты.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в РФ по решению Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. Ночью 27 апреля ряду российских пользователей оказались недоступны «ВКонтакте», "Яндекс", Twitter, Facebook и «Одноклассники». Роскомнадзор объяснил, что «кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов» связано с «технологическими особенностями работы системы».
Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. В структуру группы Qiwi входят ООО «Киви кошелек», QIPS LLC, ЗАО «Киви банк», ООО «Киви провайдер платежных сервисов», 70% системы денежных переводов Contact. Компания провела IPO на NASDAQ в мае 2013 года, а в октябре 2013 года и в мае 2014 года — вторичные размещения.
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