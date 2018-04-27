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«Одноклассники» — о недопустимости любых ограничений в интернете
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«Одноклассники» — о недопустимости любых ограничений в интернете 

The Village 8 часов назад
«Одноклассники» выступили против ограничений в интернете после временного внесения IP-адресов социальной сети в реестр запрещенных сайтов. Нынешняя ситуация уже вышла за пределы интернет-сообщества и влияет на бизнес в целом: сейчас интернет-зависимой стала практически любая компания, которая общается со своими клиентами в сети. В результате перебои в работе важных онлайн-сервисов начинают влиять не только на интернет, но и на всю российскую экономику Антон Федчин, руководитель социальной сети «Одноклассники» Руководитель соцсети Антон Федчин заявил, что «нет никакого смысла развивать новые направления, если пользователи постоянно будут терять к ним доступ». «Мы выступаем против любых ограничений в интернете и призываем все стороны к диалогу», — подчеркнул Федчин, не упомянув в своем заявлении ни Роскомнадзор, ни Telegram. С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Мессенджер стал использовать сторонние серверы для обхода ограничений, поэтому Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам их IP-адресов. Следствием этого стали жалобы пользователей на исчезновение доступа и к другим ресурсам. Ущерб российским компаниям от действий Роскомнадзора уже оценили в миллиард долларов. В ночь на 27 апреля в реестр запрещенных сайтов также внесли IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook, Twitter, Yahoo! и LiveInternet. Через два часа их удалили из черного списка. Роскомнадзор объяснил произошедшее особенностями работы системы. После инцидента «Яндекс» заявил об ударе ведомства «по всему Рунету», а «ВКонтакте» сообщила о переходе на шифрование звонков. Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет. Источник: «Одноклассники»
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