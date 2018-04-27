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iOS и Mac лучше подходят для работы, чем ПК и Android
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iOS и Mac лучше подходят для работы, чем ПК и Android 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Согласно новому исследованию, проведенному компанией Jamf, которая занимается разработкой корпоративного программного обеспечения, большинство сотрудников предпочтут работать на Mac и iOS, нежели на PC и Android, если предоставить выбор между этими устройствами.
Сообщается, что в опросе приняло участие около 580 человек — включая директоров, менеджеров и IT-специалистов различных компаний.
Когда организации предоставляют сотрудникам возможность выбора устройств для работы, то абсолютное большинство за Apple. Около 72% выбрали Mac и только 28% PC. В случае мобильных платформ — 75% респондентов отдали предпочтение iOS, когда как Android — лишь 25%.
Исследование также обнародовало и другие интересные результаты:
68% опрошенных считают, что возможность выбора устройства для работы увеличивает их продуктивность.
35% респондентов считают, что подобная свобода выбора говорит о высоком статусе компании.
С полным опросником можно ознакомиться на официальном сайте Jamf. А что выбрали бы вы в качестве устройств для работы? Согласны ли вы с результатами данного опроса?
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