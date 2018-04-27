iOS и Mac лучше подходят для работы, чем ПК и Android

Согласно новому исследованию, проведенному компанией Jamf, которая занимается разработкой корпоративного программного обеспечения, большинство сотрудников предпочтут работать на Mac и iOS, нежели на PC и Android, если предоставить выбор между этими устройствами.

Сообщается, что в опросе приняло участие около 580 человек — включая директоров, менеджеров и IT-специалистов различных компаний.

Когда организации предоставляют сотрудникам возможность выбора устройств для работы, то абсолютное большинство за Apple . Около 72% выбрали Mac и только 28% PC. В случае мобильных платформ — 75% респондентов отдали предпочтение iOS, когда как Android — лишь 25%.

Исследование также обнародовало и другие интересные результаты:

68% опрошенных считают, что возможность выбора устройства для работы увеличивает их продуктивность.

35% респондентов считают, что подобная свобода выбора говорит о высоком статусе компании.

С полным опросником можно ознакомиться на официальном сайте Jamf. А что выбрали бы вы в качестве устройств для работы? Согласны ли вы с результатами данного опроса?