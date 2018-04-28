«ВКонтакте» ввел функцию видео— и аудиозвонков

Приложение будет работать со сквозным шифрованием.

Социальная сеть запустила в мобильных приложениях для iOS и Android голосовые и видеозвонки со сквозным шифрованием (end-to-end encryption).

Доступ к сервису будет появляться у пользователей постепенно. Для совершения звонка необходимо нажать кнопку «Позвонить» в профиле или диалоге пользователя. При этом можно установить, кто именно может позвонить: все пользователи, только друзья и отдельные люди.

Безопасность вызова обеспечивает сквозное шифрование (end-to-end encryption). Такой способ используют мессенджеры Facebook, WhatsApp, Viber и другие. Генеральный директор отмечает, что такое шифрование обеспечит конфиденциальность разговоров и защиту к ним доступа третьей стороны.