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«ВКонтакте» ввел функцию видео— и аудиозвонков
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«ВКонтакте» ввел функцию видео— и аудиозвонков 

Карельские вести 1 час назад
Фото: MobileDevice.ru
Приложение будет работать со сквозным шифрованием.
Социальная сеть запустила в мобильных приложениях для iOS и Android голосовые и видеозвонки со сквозным шифрованием (end-to-end encryption).
Доступ к сервису будет появляться у пользователей постепенно. Для совершения звонка необходимо нажать кнопку «Позвонить» в профиле или диалоге пользователя. При этом можно установить, кто именно может позвонить: все пользователи, только друзья и отдельные люди.
Безопасность вызова обеспечивает сквозное шифрование (end-to-end encryption). Такой способ используют мессенджеры Facebook, WhatsApp, Viber и другие. Генеральный директор отмечает, что такое шифрование обеспечит конфиденциальность разговоров и защиту к ним доступа третьей стороны.
По материалам: ptzgovorit.ru
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