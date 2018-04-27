Apple запатентовала технологию отслеживания взгляда

Apple запатентовала технологию отслеживания взглядаApple работает над технологией отслеживания взгляда. Кодовое название — Т2888.

Компания зарегистрировала патент, в котором описывается технология слежения за глазами. Она отслеживает перемещение и позицию глаз с помощью инфракрасных камер близкого поля и «горячих зерка. Последние же при этом отражают инфракрасный спектр.

Согласно патентной заявке Apple, зеркало будет посылать свет в глаза пользователя. Затем он будет отражаться от глаз и передаваться на специальные следящие камеры. Таким образом будет отслеживаться движения глаз.

В перспективе, эта технология могла бы найти своё применение. Главное, чтобы Apple смогла её грамотно реализовать. У той же Samsung есть схожая технология, но она не пользуется большой популярностью.