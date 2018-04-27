Абызов заявил о неэффективности инструментов блокировки Telegram

Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов заявил о том, что инструменты блокировки мессенджера Telegram неэффективны, передает «Интерфакс»

«Не все инструменты, которые применяются нашим надзором, работают эффективно», — отметил Абызов. По его словам, необходимо избегать такие ситуации, как с блокировкой Telegram. Прежде, чем предпринимать какие-либо действия, необходимо проанализировать, как работают все инструменты, которые есть в наличии, в том числе, «как работают в том числе системы обратной связи, когда ограничивается пользователь, который не имеет никакого отношения к предмету ограничений, как быстро реагирует на это надзорное ведомство», пояснил он.

По его словам, важна и скорость принятия решений. «Мы не можем себе позволить, если какие-то инструменты дают сбой, исправлять их в течение длительного времени. А сутки — это уже длительное время», — отметил Абызов. По его словам, в информационной среде необходимо принимать решения практически моментально. «Если где-то ошиблись — быстро исправить. Сегодня так система не сработала», -заявил он.

Абызов надеется, что Роскомнадзор и владельцы Telegram смогут договориться. «Telegram — это круто. Я надеюсь, что удастся найти решение», — сказал он.