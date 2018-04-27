Ещё
Дуров поиздевался над Роскомнадзором
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дуров поиздевался над Роскомнадзором 

News.ru 46 минут назад
На странице главы Telegram Павла Дурова «ВКонтакте» появилась пародия на Роскомнадзор: известный фрагмент, где Адольф Гитлер кричит на военачальников за проваленную операцию, назван «Совещанием в РКН».
News.ru: последние новости
Роскомнадзор добрался до ip-адресов «ВКонтакте» и Twitter Роскомнадзор оправдывается за блокировку сайтов Детям до 16 запретят пользоваться WhatsApp
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тотальная нумерация россиян, демонстрация «Корсара» и другие события дня14
Дерипаска согласился выполнить условие США187
Трамп раскрыл свое отношение к России49
Умер Геннадий Печников12
На Украине захотели забрать Крымский мост501
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение