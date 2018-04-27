В России может появиться собственный Amazon

Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе площадки «Яндекс. Маркета».

В 2016 году интернет-магазин был выделен в отдельную компанию, как предполагали, именно для поиска инвестора. При этом еще год назад речь шла о создании совместного проекта Сбербанка и китайской компании AliExpress. Его называли потенциальным конкурентом «Яндекс. Маркета». Однако теперь все будет иначе. Новая компания с самого начала будет стоить миллиард долларов.

Герман Греф президент Сбербанка «Сделка очень важная для российского рынка, как мне представляется, и для нас, и для компании „Яндекс“. Мы работали над этой сделкой в течение последнего года, и, наконец, произошло ее юридическое закрытие. Мы получили все необходимые разрешения для совершения этой сделки, и правовая сторона, можно считать, полностью завершена. Компания „Яндекс. Маркет“, стоимость которой оценивается в 30 млрд рублей, получит еще 30 млрд рублей денежного ресурса Сбербанка, который она должна будет направить на то, чтобы развить компанию в полноценный market place. Перед компанией стоят амбициозные задачи в части выполнения того бизнес-плана, который мы согласовали вместе с компанией „Яндекс“, как акционеры, и очень надеемся, что текущая команда менеджеров будет прилагать все усилия к тому, чтобы достичь параметров развития бизнеса. Мы хотим построить на базе „Яндекс. Маркет“ российский Amazon и очень надеемся, что у нас все получится».

Новые инвестиции пойдут в развитие логистики и трансграничной торговли. Кроме того, появятся новые сервисы, например, покупка товаров в кредит, отмечают в интернет-компании.