Ещё
Роскомнадзор нарушил работу московского каршеринга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскомнадзор нарушил работу московского каршеринга 

Автовести 24 апреля 2018
Фото: Автовести
Оператор каршеринга «Делимобиль» (краткосрочная аренда автомобилей с поминутной оплатой) предупредил о проблемах с отображением карт в своем приложении — сбои в системе в компании связывают с блокировками IP-адресов, инициированными Роскомнадзором для принудительной остановки мессенджера Telegram.
Борьба Роскомнадзора с Telegram парализовала работу дилеров Volvo.
"Уважаемые Друзья! Тотальная блокировка ip-адресов затронула и нас — у некоторых пользователей в приложении могут некорректно отображаться карты. Наши Геозоны и адрес нахождения делимобилей не пострадали. Просим сообщить в поддержку, если Вы столкнулись с проблемой", — гласит запись в официальном аккаунте «Делимобиля» в Twitter. Позднее представители компании дополнили публикацию, подчеркнув, что о полной блокировке сервиса речи не идет, и призвали «не паниковать».
Уважаемые Друзья!
Тотальная блокировка ip-адресов затронула и нас — у некоторых пользователей в приложении могут некорректно отображаться карты.
Наши Геозоны и адрес нахождения делимобилей не пострадали. Просим сообщить в поддержку, если Вы столкнулись с проблемой. #ДелиЗабота pic.twitter.com/9j8sgRD9kP
— Делимобиль (@delimobil) 24 апреля 2018 г.
Это уже не первый случай, когда погоня Роскомнадзора за «Телеграмом» приводит к сбоям у других компаний. Ранее о серьезных технических проблемах, связанных с блокировками IP-адресов, сообщали даже представители Российского союза автостраховщиков — организация предупредила о сбоях и проблемах, которые могут возникнуть при попытке купить электронный полис ОСАГО.
Как говорится в официальном сообщении союза, проблема связана с прекращением работы сервиса защиты от спама reCAPTCHA «ввиду блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google». В РСА также отмечают, что «наблюдаются проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан и подсистеме Е-Гарант».
Автовести: последние новости
Роскомнадзор нарушил работу московского каршеринга Французский истребитель сбросил бомбу на автомобильный завод (случайно!) Автомобилям Lada предрекли скорое подорожание
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тотальная нумерация россиян, демонстрация «Корсара» и другие события дня14
Трамп раскрыл свое отношение к России58
Дерипаска согласился выполнить условие США192
Умер Геннадий Печников12
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт7
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение