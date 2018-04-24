Роскомнадзор нарушил работу московского каршеринга

Оператор каршеринга «Делимобиль» (краткосрочная аренда автомобилей с поминутной оплатой) предупредил о проблемах с отображением карт в своем приложении — сбои в системе в компании связывают с блокировками IP-адресов, инициированными Роскомнадзором для принудительной остановки мессенджера Telegram.

Борьба Роскомнадзора с Telegram парализовала работу дилеров Volvo.

"Уважаемые Друзья! Тотальная блокировка ip-адресов затронула и нас — у некоторых пользователей в приложении могут некорректно отображаться карты. Наши Геозоны и адрес нахождения делимобилей не пострадали. Просим сообщить в поддержку, если Вы столкнулись с проблемой", — гласит запись в официальном аккаунте «Делимобиля» в Twitter. Позднее представители компании дополнили публикацию, подчеркнув, что о полной блокировке сервиса речи не идет, и призвали «не паниковать».

Уважаемые Друзья!

Тотальная блокировка ip-адресов затронула и нас — у некоторых пользователей в приложении могут некорректно отображаться карты.

Наши Геозоны и адрес нахождения делимобилей не пострадали. Просим сообщить в поддержку, если Вы столкнулись с проблемой. #ДелиЗабота pic.twitter.com/9j8sgRD9kP

— Делимобиль (@delimobil) 24 апреля 2018 г.

Это уже не первый случай, когда погоня Роскомнадзора за «Телеграмом» приводит к сбоям у других компаний. Ранее о серьезных технических проблемах, связанных с блокировками IP-адресов, сообщали даже представители Российского союза автостраховщиков — организация предупредила о сбоях и проблемах, которые могут возникнуть при попытке купить электронный полис ОСАГО.