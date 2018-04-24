Роскомнадзор нарушил работу московского каршеринга 

Оператор каршеринга «Делимобиль» (краткосрочная аренда автомобилей с поминутной оплатой) предупредил о проблемах с отображением карт в своем приложении — сбои в системе в компании связывают с блокировками IP-адресов, инициированными Роскомнадзором для принудительной остановки мессенджера Telegram.
Борьба Роскомнадзора с Telegram парализовала работу дилеров Volvo.
"Уважаемые Друзья! Тотальная блокировка ip-адресов затронула и нас — у некоторых пользователей в приложении могут некорректно отображаться карты. Наши Геозоны и адрес нахождения делимобилей не пострадали. Просим сообщить в поддержку, если Вы столкнулись с проблемой", — гласит запись в официальном аккаунте «Делимобиля» в Twitter. Позднее представители компании дополнили публикацию, подчеркнув, что о полной блокировке сервиса речи не идет, и призвали «не паниковать».
Уважаемые Друзья!
Тотальная блокировка ip-адресов затронула и нас — у некоторых пользователей в приложении могут некорректно отображаться карты.
Наши Геозоны и адрес нахождения делимобилей не пострадали. Просим сообщить в поддержку, если Вы столкнулись с проблемой. #ДелиЗабота pic.twitter.com/9j8sgRD9kP
— Делимобиль (@delimobil) 24 апреля 2018 г.
Это уже не первый случай, когда погоня Роскомнадзора за «Телеграмом» приводит к сбоям у других компаний. Ранее о серьезных технических проблемах, связанных с блокировками IP-адресов, сообщали даже представители Российского союза автостраховщиков — организация предупредила о сбоях и проблемах, которые могут возникнуть при попытке купить электронный полис ОСАГО.
Как говорится в официальном сообщении союза, проблема связана с прекращением работы сервиса защиты от спама reCAPTCHA «ввиду блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google». В РСА также отмечают, что «наблюдаются проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан и подсистеме Е-Гарант».