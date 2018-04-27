Все, что вам нужно знать об интернет-зависимости

История технологии, вызывающей зависимость

Технофобия появилась еще во времена Сократа — древнегреческий философ предупреждал, что письменность может ослабить память человека. Похоже, опасения высказывались и с появлением печатного пресса, граммофона, телефона, радио и телевизора — некоторые боялись, что из-за новых устройств люди станут более ленивыми, менее общительными и будут испытывать информационную перегрузку. А киберпространство вообще «засасывает» — люди реагируют на уведомления, как собака Павлова, и все сильнее погружаются в мир онлайн-казино, порно, чатов и мессенджеров. В конце 90-х годов, когда люди еще сидели в интернете через dial-up, медики начали задумываться о присвоении термину «интернет-зависимость» статуса официального диагноза.

Но смартфоны и социальные приложения всегда находятся под рукой владельца, поэтому в них работают иные методы влияния на поведение человека. Би Джей Фогг, основатель Стэнфордской лаборатории убеждающих технологий, чьи выпускники работают в Facebook, Instagram, Uber и Google , разработал психологическую модель с тремя факторами, вызывающими определенное поведение: триггер, мотивацию и способность. Возьмем к примеру, фотографии в Facebook. Вы получаете уведомление о том, что вас кто-то отметил на фото (триггер). Вам хочется убедиться, что вы хорошо получились на фотографии (мотивация), и можете тут же посмотреть изображение (способность).

Изображение: WIRED

Один из бывших учеников Фогга, Нир Эяль, создал собственную модель. В своей книге «На крючке. Как создавать продукты, формирующие привычки» он описывает процесс из трех элементов: триггер, действие, непредсказуемая награда и инвестиция. Эяль считает, что негативные эмоции могут служить отличным триггером. Скука, одиночество, разочарование, смятение и нерешительность побуждают нас к бессознательным действиям, которые избавляют от негативных ощущений. Положительные эмоции тоже дают эффект. Например, в приложении вроде Instagram в качестве триггера работает желание поделиться хорошими новостями.

Приложения работают по принципу слот-машин — они привлекают нас неопределенностью. Никогда не знаешь, что увидишь, нажав на уведомление или обновив ленту новостей. Именно эта неопределенность и заставляет нас вновь и вновь просматривать социальные сети. Адам Альтер в своей книге «Непреодолимые: развитие аддиктивных технологий и бизнес, который держит нас на крючке» утверждает, что такой цикл затягивает пользователей не только из-за случайных положительных моментов, но и их нехватки.

На самом деле в таких технологиях нет ничего вредного, ведь этими методами можно заставить людей делать что-нибудь полезное. Например, FitBit превратил фитнес в игру, которая мотивирует пользователей медитировать. В этом случае подобный контроль над поведением выглядит не так уж плохо. Однако все равно встает вопрос: может ли побуждающая технология подавить свободную волю? Еще за год до выхода айфона Фогг предупреждал Федеральную торговую комиссию США о последствиях аддиктивных технологий.

«Сейчас мы можем создавать машины, которые меняют мышление и поведение людей, причем эти машины могут работать автономно, — заявил он в 2006 году. — Когда мы заходим на какой-либо сайт или пользуемся интерактивной системой, скорее всего, их владельцы смотрят, какие побуждающие технологии на нас влияют. Они будут применять их к нам, когда мы снова воспользуемся их продуктом».

Через несколько лет прозвучало еще одно предупреждение, но на этот раз из неожиданного источника. В 2010 году Стив Джобс сказал изданию The New York Times, что его дети не пользовались iPad-ом, и признался, что ограничивает им доступ к технологиям.

Изображение: WIRED

Приложения и социальные сети используют навязчивые алгоритмы, которые вызывают привыкание. И особенно ему подвержены дети. В 2017 году психолог Джин Твендж опубликовала книгу «iGen», в которой поделилась результатом исследования среди школьников. По ее словам, у учеников, которые часто пользовались социальными сетями, шансы впасть в депрессию на 27% выше, чем у других подростков. Правда, другие эксперты, например, Андрей Пржеблски, психолог из Оксфордского института интернета, считают, что данные Твендж говорят лишь о взаимосвязи между социальными сетями и депрессией (и первое не является причиной второго). Однако два крупных акционера Apple упомянули исследование Твендж в открытом письме к компании с просьбой обратить внимание на то, какое влияние оказывают смартфоны на детей.

В нем также приведены данные от благотворительной организации Common Sense Media. Ее исследования показали, что среднестатистический американский подросток ежедневно пользуется смартфоном более 4,5 часов, не считая времени на разговоры и переписку.

Что приковывает вас к экрану смартфона

Уведомления — пуш-уведомления, которые вспыхивают в экране телефона, даже когда он заблокирован. Они вызывают желание пообщаться, точно так же, как звонок или сообщение от друга. Вот только вы хотите бросить все дела не ради близкого человека, а ради приложения.

Обновление ленты — многие приложения могут автоматически обновлять ленту, но действие «потянуть для обновления» вызывает у пользователя эффект слот-машины. Ему кажется, что он контролирует процесс и ждет неизвестных наград.

Непредсказуемость награды — когда вы реагируете на уведомление или тянете вниз ленту, чтобы ее обновить, вы не знаете, что увидите, и ощущение неизведанного заставляет вас реагировать снова и снова.

Бесконечная прокрутка — без визуальных границ конца ленты люди не знают, когда можно остановиться. Мы смотрим в ленту Facebook, Instagram и Twitter, крутим ее, и так без остановки.

Автовоспроизведение — функция автопроизведения Netflix — один из ярких примеров того, как компании заставляют пользователя не отрываться от просмотра. В Uber используется похожая практика для водителей: им показывают размер оплаты за следующий заказ еще до того, как те завершат текущую поездку.

Яркие цвета — иконки приложений и красные точки обновлений нарочно бросаются в глаза.

Краткосрочные цели — функция Snapstreaks в Snapchat показывает, сколько дней подряд общались двое людей. Она вызывает у подростков нездоровое желание постоянно пользоваться приложением, чтобы не прерывать эту статистику.

Геймификация — обычно она включает в себя три элемента — баллы, награды и таблицу рекордов. Все они есть в FitBit, и благодаря им миллионы людей совершают 10 тысяч шагов в день.

Будущее технологии, вызывающей привыкание

Вокруг зависимости от технологий ходит множество сложных опасений. Что если смартфоны и социальные сети не только ослабляют нашу концентрацию и тратят время, но и влияют на убеждения и образ мышления? Чем больше мы узнаем о потенциальных опасностях интернет-зависимости, тем больше тактик по «подсаживанию» на технологии появляется на свет.

Особенно тяжело сопротивляться, если задействованы умные алгоритмы, обрабатывающие персональные данные. Например, алгоритмы YouTube понимают, что провокационный контент заставляет зрителей смотреть дольше, поэтому функция автовоспроизведения выводит именно такие ролики. А алгоритм рекомендаций становится все более продвинутым: площадка уже провела несколько экспериментов с нейросетью и обнаружила, что она помогает значительно увеличить время просмотров видео.

Изображение: Pawel Kuczynski

Не отстает и Netflix: сервис использует персонализированные обложки к фильмам и сериалам и тестирует создание индивидуальных трейлеров. С помощью машинного обучения и искусственного интеллекта Netflix может генерировать трейлеры в зависимости от предпочтений зрителя. Например, если вы любите романтические комедии, то платформа покажет вам самый романтический момент фильма.

Технологические компании постоянно сталкиваются с критикой в адрес таких технологий. Некоторые из них по крайней мере заметили негативное отношение общественности. После того как Apple получила письмо от акционеров, компания опубликовала публичное заявление, в котором сообщила, что ее «заботит влияние, которое оказывают на пользователей ее продукты». В марте Apple открыла специальную страницу для родителей и собирается улучшить родительский контроль в следующей версии iOS.

Но не все компании хотят отказаться от роста своих показателей. Акционеры Facebook обращались в компанию с просьбой закрыть ее мессенджер для детей, но так ничего и не добились.

Кроме того, сейчас активно обсуждается термин «хорошо проведенное время». Его популяризировал Тристан Харрис, бывший специалист по этике дизайна Google, в противовес некачественному времени, которое мы тратим на Facebook и другие приложения. В конце прошлого года Марк Цукерберг пообещал исправить ошибки Facebook и добиться, чтобы в 2018 году пользователи «хорошо проводили время» в социальной сети. Но, как справедливо заметил Харрис, то, что Цукерберг собирается облегчить нам игнорирование новостной ленты, противоречит бизнес-модели Facebook, в которой рекламодатели платят за внимание пользователя.

В декабре 2017 компания даже опубликовала у себя в блоге запись под названием «Трудные вопросы: плохо ли тратить свое время на социальные сети?» Компания признала, что результаты исследований говорят о том, что пассивное потребление контента в соцсетях может негативно сказаться на настроении. Однако также привела результаты исследования Университета Карнеги-Меллона, согласно которому личная переписка оказывает положительный эффект на психику и уменьшает чувство одиночества и депрессии. Правда, последнее исследование было проведено совместно с Facebook.

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