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Google сделала серьезный шаг в сторону слияния Android и Fuchsia
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Google сделала серьезный шаг в сторону слияния Android и Fuchsia 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Исходный код Android получил поддержку ядра Zircon, лежащего в основе операционной системы Fuchsia, выяснил разработчик с ником forkbomb444. Это может означать, что Google допускает вероятность поглощения старой платформы новой с целью полного перевода устройств на более совершенную и продвинутую ОС.
Эксперты, занимающиеся изучением ситуации, полагают, что слияния систем, по крайней мере на данном этапе, ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий, которому следует Google, — это оснащение Fuchsia поддержкой приложений для Android с целью дальнейшей популяризации операционной системы, как это ранее произошло с Chrome OS.
Google хоть и не скрывает факт разработки новой ОС с открытым исходным кодом, предпочитает не давать каких-либо комментариев о ее дальнейшей судьбе. В настоящее время проект считается экспериментальным. Такой статус означает, что сам факт создания данной платформы вовсе не означает, что она когда-либо выйдет на рынок.
Обсудить возможное слияние Android и Fuchsia можно в нашем Telegram-чате.
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