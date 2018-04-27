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«Одноклассники» выступили против ограничений в интернете, связанных с блокировкой Telegram
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«Одноклассники» выступили против ограничений в интернете, связанных с блокировкой Telegram 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Руководитель социальной сети «Одноклассники» Антон Федчин заявил, что перебои в работе важных онлайн-сервисов влияют на всю российскую экономику, и выступил против ограничений в интернете, связанных с блокировкой Telegram. Так он прокомментировал информацию о массовом внесении Роскомнадзором IP-адресов в реестр запрещенной информации в процессе блокировки доступа к Telegram в России.
"Сегодня была непростая ночь для всего рунета, а учитывая количество ограничений работы массовых сервисов, такого и вовсе никогда не было", — прокомментировал ситуацию руководитель «Одноклассников», слова которого передает пресс-служба соцсети. Федчин пояснил, что пользователей соцсети ограничения не затронули благодаря работе технической команды «Одноклассников». Однако ограничения коснулись пользователей других сервисов и бизнеса, уточнил он.
"Нынешняя ситуация уже вышла за пределы интернет-сообщества и влияет на бизнес в целом: сейчас «интернет-зависимой» стала практически любая компания, которая общается со своими клиентами в сети. В результате перебои в работе важных онлайн-сервисов начинают влиять не только на интернет, но и на всю российскую экономику", — отметил глава «Одноклассников».
"На сложившуюся ситуацию нужно смотреть шире, чем просто на проблемы с доступом к интернет-сервисам. Мы выступаем против любых ограничений в интернете и призываем все стороны к диалогу", — резюмировал он.
Ранее представители "Яндекса" и «ВКонтакте» также высказались против любых ограничений доступа в сети. В «Яндексе» полагают, что подобная ситуация может привести не только к падению качества разрабатываемых продуктов, но и привести к тому, что российские компании окажутся в будущем неконкурентоспособными в области технологий. В свою очередь управленческий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов считает, что ограничение доступа к множеству ресурсов происходит «из-за непонимания принципов работы современного интернета».
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