Выиграй видеокарту в конкурсе от Cybersport.ru и NVIDIA

Cybersport.ru и NVIDIA разыгрывают пять видеокарт серии GeForce GTX 10. Подписывайтесь на наши соцсети, делайте репост во «ВКонтакте» и участвуйте в розыгрыше!

Призы:

Видеокарта GeForce GTX 1080 TI;

Видеокарта GeForce GTX 1080;

Видеокарта GeForce GTX 1070;

Две видеокарты GeForce GTX 1060.

Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно:

Подписаться на группу Cybersport.ru во «ВКонтакте»;

Быть подписчиком сообщества NVIDIA;

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27 июня мы случайным образом выберем пять победителей. Итоги будут опубликованы в нашем сообществе VK.