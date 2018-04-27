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Выиграй видеокарту в конкурсе от Cybersport.ru и NVIDIA
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Выиграй видеокарту в конкурсе от Cybersport.ru и NVIDIA 

CyberSport.ru 1 час назад
Cybersport.ru и NVIDIA разыгрывают пять видеокарт серии GeForce GTX 10. Подписывайтесь на наши соцсети, делайте репост во «ВКонтакте» и участвуйте в розыгрыше!
Призы:
Видеокарта GeForce GTX 1080 TI;
Видеокарта GeForce GTX 1080;
Видеокарта GeForce GTX 1070;
Две видеокарты GeForce GTX 1060.
Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно:
Подписаться на группу Cybersport.ru во «ВКонтакте»;
Быть подписчиком сообщества NVIDIA;
Сделать репост этой записи.
27 июня мы случайным образом выберем пять победителей. Итоги будут опубликованы в нашем сообществе VK.
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