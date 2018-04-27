NiceHash продолжает стабильно компенсировать украденные средства

Из достоверных источников стало известно, что крупнейшая площадка майнинга NiceHash продолжает стабильно выплачивает своим пользователям по 10% суммы убытков от взлома.

NiceHash пообещал продолжить регулярные выплаты до момента полного погашения убытков. Все пострадавшие будут получать платежи одновременно и в одинаковых долях от суммы потери. Это позволит легко отслеживать процесс, а также при отсутствии своевременного поступления компенсации, пользователи сразу узнают об этом и смогут сообщить о возникшей проблеме.

Напомним, что в декабре 2017 года облачный сервис NiceHash подвергся кибератаке. В результате хакеры смогли похитить со счетов пользователей 4700 ВТС. Позже компания пообещала, что постепенно будет выплачивать компенсации своим клиентам. Первый транш в размере 10% был проведен в феврале 2018 года.

Недавно пользователи MyEtherWallet потеряли средства из-за взлома DNS-сервера.

текст: Иван Маличенко, фото: Shutterstock