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NiceHash продолжает стабильно компенсировать украденные средства
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NiceHash продолжает стабильно компенсировать украденные средства 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Из достоверных источников стало известно, что крупнейшая площадка майнинга NiceHash продолжает стабильно выплачивает своим пользователям по 10% суммы убытков от взлома.
NiceHash пообещал продолжить регулярные выплаты до момента полного погашения убытков. Все пострадавшие будут получать платежи одновременно и в одинаковых долях от суммы потери. Это позволит легко отслеживать процесс, а также при отсутствии своевременного поступления компенсации, пользователи сразу узнают об этом и смогут сообщить о возникшей проблеме.
Напомним, что в декабре 2017 года облачный сервис NiceHash подвергся кибератаке. В результате хакеры смогли похитить со счетов пользователей 4700 ВТС. Позже компания пообещала, что постепенно будет выплачивать компенсации своим клиентам. Первый транш в размере 10% был проведен в феврале 2018 года.
Недавно пользователи MyEtherWallet потеряли средства из-за взлома DNS-сервера.
текст: Иван Маличенко, фото: Shutterstock
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