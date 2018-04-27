Абызов рассчитывает, что Telegram найдет общий язык с российскими властями 

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр РФ по делам Открытого правительства Михаил Абызов рассчитывает, что Telegram все же найдет общий язык с российскими властями и в будущем подобные проекты отечественных разработчиков будут сталкиваться с меньшим количеством проблем.
"Я думаю, что все-таки удастся найти решение, и я очень бы желал, чтобы тот продукт, который создается нашими российскими разработчиками, такие уникальные продукты, как Telegram, — они, конечно же, реализовывались и находили свой путь взаимодействия с государством с меньшим количеством неурядиц, проблем и конфликтов и с большим успехом", — сказал Абызов на церемонии награждения победителей всероссийского конкурса «Открытые данные Российской Федерации».
Роскомнадзор в апреле через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Процесс блокировки ведомство запустило 16 апреля. Вместе с тем представители Telegram неоднократно заявляли о технологической невозможности предоставить ключи шифрования, поскольку оно происходит непосредственно на устройстве пользователя.