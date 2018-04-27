Абызов рассчитывает, что Telegram найдет общий язык с российскими властями

"Я думаю, что все-таки удастся найти решение, и я очень бы желал, чтобы тот продукт, который создается нашими российскими разработчиками, такие уникальные продукты, как Telegram, — они, конечно же, реализовывались и находили свой путь взаимодействия с государством с меньшим количеством неурядиц, проблем и конфликтов и с большим успехом", — сказал Абызов на церемонии награждения победителей всероссийского конкурса «Открытые данные Российской Федерации».