Роскомнадзор готов обсудить влияние блокировки Telegram на выдачу е-ОСАГО

МОСКВА , 24 апр — РИА Новости Роскомнадзор готов обсудить с представителями Центробанка и Российского союза автостраховщиков (РСА) возможное влияние процесса блокировки мессенджера Telegram на выдачу электронных полисов ОСАГО, однако пока обращений от этих организаций не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. РСА заявил в понедельник, что блокировка Роскомнадзором мессенджера Telegram вызвала проблемы при оформлении электронных полисов ОСАГО, поскольку ведомство заблокировало часть IP-адресов компании Google и это нарушило работу ее сервиса защиты от спама. Банк России заявил, что обратится в Роскомнадзор в случае, если проблема с оформлением электронных полисов ОСАГО не разрешится в ближайшее время.

"Роскомнадзор готов обсудить с представителями Центробанка и союза автостраховщиков ситуацию с целью выяснить, повлияли ли действия федеральной службы в отношении Telegram на выдачу электронных полисов ОСАГО", — сказали в пресс-службе Роскомнадзора.

"На сегодняшний день представители Центробанка и Российского союза автостраховщиков в Роскомнадзор не обращались", — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.