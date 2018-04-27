Станислав Сажин запустил приложение-соцсеть для мам «без овуляшек и провинциалов» Littles

Приложение доступно на iOS, официальный запуск — 27 апреля. В Littles можно создать анонимный аккаунт с посвященной ребенку лентой новостей, которую можно заполнять фотографиями и другой информацией о нем.

Подключаться к аккаунту могут и другие родственники ребенка, чтобы следить или дополнять его ленту. Также в приложении можно общаться с другими родителями, причем «жесткая модерация» позволяет показывать в ленте только то, что интересно пользователю — в частности, аккаунты детей одинакового с его ребенком возраста, отметил Сажин.

«Без овуляшек и провинциалов»

Сервис рассчитан на пользователей с достатком выше среднего — «именно они создают основную покупательскую способность и не отталкивают своим поведением других», говорит Сажин. Чтобы собирать такую аудиторию, в приложении стоят фильтры на iOS и территорию Москвы , уточнил предприниматель.

В App Store приложение также позиционируется как сервис «без провинциалов и овуляшек».

«Все нынешние приложения для мам в России страдают от трех проблем: в ленте пишут, как умные подготовленные мамы, так и жутко отсталые; в ленте посты о здоровье детей перемешаны с выяснением того, какую коляску лучше купить или как наладить отношения с мужем; в ленте беременные пишут вместе с матерями детей 5 лет. В итоге даже у лидеров мало комментариев, хотя десятки и сотни тысяч пользователей, низкая пользовательская активность», — комментирует Сажин.

Зарабатывать сервис намерен на комиссиях с покупок товаров и услуг внутри приложения. Размер комиссии и возможных поставщиков товаров и услуг Сажин не раскрывает. На рекламе авторы Littles зарабатывать не планируют — по словам Сажина, это третья проблема, с которой сталкиваются похожие приложения, так как баннерная реклама «не дает много денег».

«Рекламодатели не готовы платить за мам больше, чем за обычного пользователя», — пояснил Сажин.

Запускать версию Littles для Android и выходить в города помимо Москвы и Петербурга предприниматели также не намерены — из-за предполагаемой аудитории.

«Наши исследования показывают, что наша аудитория с подавляющим преимуществом использует iPhone последних моделей», — добавил Сажин.

Зачем это Сажину

В целом на проект уже потратили около миллиона рублей — «сейчас задача проверить модель, все лишнее и дорогостоящее решили не делать», уточнил Сажин. Основателям еще предстоит запустить рекламную кампанию в детских садах и поликлиниках, в группах для родителей в соцсетях и других местах, а также привлечь 30-60 млн рублей инвестиций для экспансии внутри Москвы и начала монетизации.

Редакция Rusbase пообщалась со Станиславом Сажиным о том, почему он решил запустить новый проект и как развиваются его другие стартапы.

— Сначала вы запустили соцсеть для российских врачей «Доктор на работе» (Сажин окончательно перестал заниматься проектом осенью 2017 года — прим. Rusbase). Потом приложение для общения людей с одинаковыми хроническими заболеваниями GetBetter, нацеленное уже на США . Почему следующим проектом решили запустить Littles?

— Идея приложения родилась из моих с Ильей [Куприяновым — сооснователем «Доктора на работе»] разговоров о моей дочери. Ей три года, она ходит в частный детский сад, с ней учатся дети известных актеров, предпринимателей, талантливых людей. И у нас нет единой среды для социального общения. Те приложения и сервисы, что есть, нацелены на широкую аудиторию. Мне там, если честно, было неприятно находиться, как пользователю, я их быстро все удалил.

И вторая проблема. Я же папа. А все существующие приложения — они узко заточены под мам. Мы решили сделать и на мам, и на пап, и на бабушек, и на дедушек, и на всю семью малыша. Такого фокуса в России или мире ни у кого нет.

— Приложение немного напоминает соцсеть — не боитесь запускать нечто подобное в 2018 году?

— Видим боль аудитории. Видим монетизацию. Есть сильная команда. Нет повода бояться.

— А как развивается GetBetter?

— GetBetter активно растет в Техасе. У нас команда, которая занимается им в США. Сейчас работаем над привлечением второго раунда инвестиций, уже в США (ранее проект привлек $250 тысяч от российского инвестора «Доктора на работе» Guard Capital — прим. Rusbase).