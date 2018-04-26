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Роскомнадзор пообещал перестать блокировать всё подряд
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Роскомнадзор пообещал перестать блокировать всё подряд 

iPhones.ru 26 апреля 2018
Фото: iPhones.ru
Роскомнадзор пообещал перестать блокировать всё подрядКажется, в ведомстве наконец-то поняли, что блокировать всё подряд вслед за Telegram было плохой затеей. Роскомнадзор пообещал исправиться.
Глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников по итогам закрытой встречи сообщил, что Роскомнадзор переходит на точечную блокировку.
Сам же РОЦИТ напомнил, что организация «продолжит принимать жалобы от пользователей, которые пострадали от блокировок IP-адресов».
А в Роскомнадзор будет более оперативно передаваться информация о недоступности серверов компаний. С этим поможет Ассоциация электронных коммуникаций.
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