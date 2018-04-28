Роскомнадзор отменил блокировку 3 миллионов IP-адресов

Роскомнадзор снял с блокировки три подсети ряда зарубежных хостинг-провайдеров, чтобы избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет-ресурсам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечает Роскомнадзор, IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются, в связи с этим разблокировка подсетей никак не повлияет на «уровень деградации» мессенджера.

Роскомнадзор планирует продолжить мониторинг использования Telegram разблокированных подсетей, а также применить данный метод на другие подсети хостинг-провайдеров.

По данным сайта usher2.club, который отслеживает количество актуальных IP-адресов из выгрузки Роскомнадзора, сегодня около 15:00 по московскому времени ведомство вывело из под блокировки больше 3 миллионов IP-адресов, в результате количество заблокированных IP-адресов снизилось с почти 18 миллионов до 14,6 млн Согласно Telegram-каналу Rknshowtime, также отслеживающему реестр заблокированных сайтов, Роскомнадзор разблокировал две подсети Amazon и одну OVH SAS.