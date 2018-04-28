Роскомнадзор начал разблокировку зарубежных хостинг-провайдеров

Роскомнадзор снял с блокировки три подсети зарубежных хостинг-провайдеров для избежания проблем с ограничением доступа к сторонним ресурсам. При этом IP-адреса Telegram остаются под блокировкой, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Роскомнадзор указывает, что мониторинг использования Telegram разблокированных подсетей будет продолжен. «Использование аналогичного метода осуществления ограничения доступа к мессенджеру Telegram будет расширено и на другие подсети хостинг-провайдеров», — уточняется в сообщении пресс-службы.