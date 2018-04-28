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Роскомнадзор начал разблокировку зарубежных хостинг-провайдеров
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Роскомнадзор начал разблокировку зарубежных хостинг-провайдеров 

BFM.RU 22 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Роскомнадзор снял с блокировки три подсети зарубежных хостинг-провайдеров для избежания проблем с ограничением доступа к сторонним ресурсам. При этом IP-адреса Telegram остаются под блокировкой, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Роскомнадзор указывает, что мониторинг использования Telegram разблокированных подсетей будет продолжен. «Использование аналогичного метода осуществления ограничения доступа к мессенджеру Telegram будет расширено и на другие подсети хостинг-провайдеров», — уточняется в сообщении пресс-службы.
Роскомнадзор приступил к массовым блокировкам IP-адресов после того, как Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование ведомства о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России. Глава Роскомнадзора Александр Жаров ранее сообщал, что ведомство занесло в реестр запрещенной информации 18 подсетей хостингов Google и Amazon.
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