Роскомнадзор: IP-адреса «Яндекса» не блокировались и не блокируются

Ранее в пятницу в «Яндексе» заявили, что ночью в реестре Роскомнадзора появилось пять IP-адресов компании, они пробыли в реестре около двух часов, утром из этого списка пропали.

"IP-адреса компании «Яндекс» не блокировались и не блокируются", — заявили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, Роскомнадзор совместно с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) проводит с бизнесом работу с тем, чтобы найти решения, позволяющие минимизировать риски, появившиеся в связи с противодействием Telegram и ряда зарубежных хостинг-провайдеров исполнению решения Таганского районного суда Москвы в отношении Telegram.

"В рамках этой работы принимаются локальные решения, которые позволяют интернет-ресурсам российских компаний продолжить деятельность. При желании, в этой работе может принять участие и компания «Яндекс», — заметили в пресс-службе.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon Google , Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.