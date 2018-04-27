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Роскомнадзор: IP-адреса «Яндекса» не блокировались и не блокируются
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Роскомнадзор: IP-адреса «Яндекса» не блокировались и не блокируются 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Роскомнадзор не блокировал и не блокирует IP-адреса крупнейшей российской интернет-компании «Яндекс», заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в пятницу в «Яндексе» заявили, что ночью в реестре Роскомнадзора появилось пять IP-адресов компании, они пробыли в реестре около двух часов, утром из этого списка пропали.
"IP-адреса компании «Яндекс» не блокировались и не блокируются", — заявили в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, Роскомнадзор совместно с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) проводит с бизнесом работу с тем, чтобы найти решения, позволяющие минимизировать риски, появившиеся в связи с противодействием Telegram и ряда зарубежных хостинг-провайдеров исполнению решения Таганского районного суда Москвы в отношении Telegram.
"В рамках этой работы принимаются локальные решения, которые позволяют интернет-ресурсам российских компаний продолжить деятельность. При желании, в этой работе может принять участие и компания «Яндекс», — заметили в пресс-службе.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.
Прошлой ночью в реестр запрещенных сайтов попали IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet. Роскомнадзор пояснил, что попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы систем, сейчас ресурсы свободны от блокировки.
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IP-адреса "ВКонтакте", "Яндекса" и Twitter попали в реестр запрещенных‍ YouTube не был внесен в реестр запрещенной информации Роскомнадзора "ВКонтакте" скоро запустит шифрование звонков на устройствах пользователей
Комментарии  Ещё 8 источников 
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