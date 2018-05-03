Минкомсвязь не исключает блокировку Viber 

Блокировка может коснуться и мессенджера Viber, если у ФСБ будут возникать проблемы с получением ключей шифрования. Этого не исключил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
«Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования, это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — передает ТАСС слова Никифорова. Так он ответил на вопрос о том, может ли затронуть блокировка мессенджер Viber по аналогии с другим мессенджером Telegram.