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Минкомсвязь не исключает блокировку Viber
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Минкомсвязь не исключает блокировку Viber 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Блокировка может коснуться и мессенджера Viber, если у ФСБ будут возникать проблемы с получением ключей шифрования. Этого не исключил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
«Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования, это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — передает ТАСС слова Никифорова. Так он ответил на вопрос о том, может ли затронуть блокировка мессенджер Viber по аналогии с другим мессенджером Telegram.
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