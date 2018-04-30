26 международных организаций потребовали прекратить блокировку Telegram в России 

Сразу 26 международных правозащитных организаций в сфере медиа и интернет-свобод потребовали от России разблокировать Telegram.
Основной претензией стало нарушение работоспособности многочисленных сервисов. Ну и права на свободу слова.
Мы призываем Россию остановить блокировку Telegram и прекратить беспрестанные нападки на свободу интернета в целом.
Мы также призываем Организацию Объединенных Наций, Совет Европы, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и другие заинтересованные правительства оспорить действия России и поддержать основополагающие права на свободу выражения мнения и неприкосновенность частной жизни в интернете и вне его.
Наконец, мы призываем интернет-компании противостоять необоснованным и неправовым требованиям, нарушающим права их пользователей.
За этим будет любопытно понаблюдать. Ведь такое количество претензий, ещё и от международных организаций, явно должно к чему-то привести.