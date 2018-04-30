26 международных организаций потребовали прекратить блокировку Telegram в России

Сразу 26 международных правозащитных организаций в сфере медиа и интернет-свобод потребовали от России разблокировать Telegram.

Основной претензией стало нарушение работоспособности многочисленных сервисов. Ну и права на свободу слова.

Мы призываем Россию остановить блокировку Telegram и прекратить беспрестанные нападки на свободу интернета в целом.

Наконец, мы призываем интернет-компании противостоять необоснованным и неправовым требованиям, нарушающим права их пользователей.

За этим будет любопытно понаблюдать. Ведь такое количество претензий, ещё и от международных организаций, явно должно к чему-то привести.