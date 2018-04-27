Суд признал законным отказ в иске журналиста Кашина к ФСБ по Telegram 

Мосгорсуд признал законным отказ в принятии к рассмотрению иска журналиста Олега Кашина к ФСБ из-за требований спецслужбы по расшифровке переписки в мессенджере Telegram. «Оставить определение об отказе принять иск к рассмотрению», — сказано в карточке дела на официальном сайте суда. В октябре прошлого года Кашин обратился в Мещанский суд Москвы с просьбой признать незаконными действия ФСБ, требовавшей от Telegram ключи шифрования. Суд не стал принимать иск к рассмотрению, на это решение была подана жалоба, но апелляционная инстанция оставила это решение в силе. Ранее суд отказался принять аналогичный иск журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева: по решению суда, оспариваемые действия ФСБ «не нарушают или иным образом затрагивают права, свободы и законные интересы истца». Как писали Кашин и Плющев в своих Telegram-каналах, требования ФСБ затрагивают их право как журналистов на конфиденциальное общение с источниками информации. В октябре прошлого года мировой суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений, Мещанский суд Москвы как апелляционная инстанция признал это решение законным. По заявлению адвоката, штраф был назначен за отказ Telegram представить спецслужбам информацию для декодирования переписки обвиняемых в теракте в Санкт-Петербурге. Роскомнадзор в апреле через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством. По его словам, предоставить ключи для расшифровки секретных чатов, действительно, технически нереально, но для открытых чатов — возможно. Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения. Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования.. Первый иск из-за блокировки Telegram подали в отношении Роскомнадзора. Российский бизнесмен потребовал у Роскомнадзора через суд 5 миллионов рублей из-за убытков, которые он, по его утверждению, понес из-за веерных блокировок сторонних сервисов Роскомнадзором в попытках ограничить доступ к мессенджеру Telegram, сообщает в пятницу РИА Новости. Подавший в суд бизнесмен Александр Вихарев руководит компанией, привлекающей инвестиции в коммерческую недвижимость. Из-за веерных блокировок сторонних ресурсов коммерсанту «поступили жалобы от клиентов в связи с невозможностью регистрации на платформе компании». «Компания понесла потери в виде денежных средств в размере 5 миллионов рублей Просим взыскать (эту сумму) с Министерства финансов РФ и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологии и массовых коммуникаций в пользу ООО „Инвестори“, — сказано в иске. Истец утверждает, что из-за попыток блокировки Telegram оказался заблокирован ряд серверов компании, размещенных на иностранном домене. „Данные ограничения нарушили пропускную способность самой организации, и большое количество инвесторов, использующих платформу истца, не смогли произвести операции в своих личных кабинетах“, — отмечает заявитель. Последний эпизод веерной блокировки сторонних ресурсов произошел минувшей ночью: ряду российских пользователей оказались недоступны „ВКонтакте“, „Яндекс“, Twitter, Facebook и „Одноклассники“. Наутро Роскомнадзор объяснил, что „кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов“ связано с „технологическими особенностями работы системы“. Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения.
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