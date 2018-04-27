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Роскомнадзор обвинил зарубежные компании в массовых сбоях в работе сайтов
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Роскомнадзор обвинил зарубежные компании в массовых сбоях в работе сайтов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Действия ряда зарубежных хостинг-провайдеров, продолжающих предоставлять Telegram свои услуги, приводят к сбоям в работе сторонних сайтов при блокировке этого мессенджера в России, заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
"К сбоям в работе сайтов приводят действия ряда зарубежных компаний, продолжающих предоставлять Telegram услуги хостинга, что является осознанным воспрепятствованием исполнению решения Таганского районного суда Москвы в отношении Telegram", — сказал представитель ведомства.
В Роскомнадзоре отметили, что решение суда обязывает прекратить создание технических условий для работы Telegram в России не только ведомство, но и «иных лиц», в том числе операторов связи, хостинг-провайдеров и т.д.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.
В частности, прошлой ночью в реестр запрещенных сайтов попали IP-адреса «ВКонтакте», "Яндекса", Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet. Роскомнадзор с утра пояснил, что попадание в реестр их отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы систем, сейчас ресурсы свободны от блокировки.
РИА Новости: последние новости
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