Роскомнадзор обвинил зарубежные компании в массовых сбоях в работе сайтов

МОСКВА , 27 апр — РИА Новости . Действия ряда зарубежных хостинг-провайдеров, продолжающих предоставлять Telegram свои услуги, приводят к сбоям в работе сторонних сайтов при блокировке этого мессенджера в России , заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора

"К сбоям в работе сайтов приводят действия ряда зарубежных компаний, продолжающих предоставлять Telegram услуги хостинга, что является осознанным воспрепятствованием исполнению решения Таганского районного суда Москвы в отношении Telegram", — сказал представитель ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что решение суда обязывает прекратить создание технических условий для работы Telegram в России не только ведомство, но и «иных лиц», в том числе операторов связи, хостинг-провайдеров и т.д.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon Google , Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.