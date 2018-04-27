Ещё
Как защитить свои аккаунты в социальных сетях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как защитить свои аккаунты в социальных сетях 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Полностью защитить свои аккаунты в соцсетях от взлома невозможно, но есть ряд простых шагов, который позволит максимально обезопасить их  Взломы личных страниц в популярных социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках и Инстаграме давно не редкость. Злоумышленники без особого труда получают доступ к личной информации владельца аккаунта и используют ее в мошеннических или рекламных целях. О том, как этого избежать, рассказал эксперт по компьютерной безопасности Александр Тимофеев.
— Первое, что нужно для взлома аккаунта, — узнать логин. Не секрет, что в качестве него чаще всего используется номер телефона. Взять его можно непосредственно на странице владельца, ведь огромное число пользователей указывают его в разделе «Контакты». Отсюда первое правило защиты: если ваш номер телефона или e-mail является логином к вашей страничке, то не указывайте его в свободном доступе, — советует специалист.
Подумать стоит и о надежности пароля. Многие пользователи устанавливают простой пароль, чтобы его легко можно было запомнить. Но тем проще злоумышленникам подобрать его.
— Ни в коем случае не используйте в качестве пароля свой логин, как делают некоторые. Надежный пароль должен быть длиной от 8-9 символов и состоять из нелогичной комбинации цифр и букв, чередующейся в случайном порядке. Избегайте использования своего имени, фамилии, даты рождения. Любая личная информация, указанная человеком в свободном доступе, будь это даже имена детей и даже клички домашних питомцев — все это используется в различных комбинациях при подборе пароля. Специализированные программы, которыми пользуются взломщики, делают это очень быстро.
В связи с этим, хранить личную информацию в свободном доступе не рекомендуется, а если она все-таки присутствует на странице, лучше ограничить доступ к ней, оставив только для друзей. Изменить данные настройки можно в разделе «Приватность».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Война за Telegram — все за и против
Вечерняя Москва: последние новости
Эксперт прокомментировал блокировку Amazon и Google из-за Telegram WhatsApp ввел возрастные ограничения для европейских пользователей Роскомнадзор объяснил недоступность страницы Google.ru несовершенством систем мелких операторов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию526
Джигарханян захотел умереть дома32
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве119
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»77
Майские пенсии доставят по особому графику79
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Криминал
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение