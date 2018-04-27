Как защитить свои аккаунты в социальных сетях

Полностью защитить свои аккаунты в соцсетях от взлома невозможно, но есть ряд простых шагов, который позволит максимально обезопасить их Взломы личных страниц в популярных социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках и Инстаграме давно не редкость. Злоумышленники без особого труда получают доступ к личной информации владельца аккаунта и используют ее в мошеннических или рекламных целях. О том, как этого избежать, рассказал эксперт по компьютерной безопасности Александр Тимофеев

— Первое, что нужно для взлома аккаунта, — узнать логин. Не секрет, что в качестве него чаще всего используется номер телефона. Взять его можно непосредственно на странице владельца, ведь огромное число пользователей указывают его в разделе «Контакты». Отсюда первое правило защиты: если ваш номер телефона или e-mail является логином к вашей страничке, то не указывайте его в свободном доступе, — советует специалист.

Подумать стоит и о надежности пароля. Многие пользователи устанавливают простой пароль, чтобы его легко можно было запомнить. Но тем проще злоумышленникам подобрать его.

— Ни в коем случае не используйте в качестве пароля свой логин, как делают некоторые. Надежный пароль должен быть длиной от 8-9 символов и состоять из нелогичной комбинации цифр и букв, чередующейся в случайном порядке. Избегайте использования своего имени, фамилии, даты рождения. Любая личная информация, указанная человеком в свободном доступе, будь это даже имена детей и даже клички домашних питомцев — все это используется в различных комбинациях при подборе пароля. Специализированные программы, которыми пользуются взломщики, делают это очень быстро.

В связи с этим, хранить личную информацию в свободном доступе не рекомендуется, а если она все-таки присутствует на странице, лучше ограничить доступ к ней, оставив только для друзей. Изменить данные настройки можно в разделе «Приватность».

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