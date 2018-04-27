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Российская социальная сеть начала торговать китайскими товарами
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Российская социальная сеть начала торговать китайскими товарами 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
«Одноклассники» первой из российских социальных сетей запускает собственный маркетплейс по продаже китайских товаров с полным циклом: от выбора продукта до размещения заказа и оплаты. Оплата производится с помощью банковской карты, привязанной к аккаунту в социальной сети.
Магазин будет полноценно интегрирован в социальную платформу. Помимо покупки товаров, пользователи получат новые типы контента и поводы для коммуникации: смогут смотреть обзоры и сами создавать их, делиться отзывами о товарах, создавать собственные витрины и получать доход от продаж. Покупки будут бесплатно доставляться по всей России. Если товар не пришел или его качество не понравилось покупателю, соцсеть вернет деньги.
Источник: ТАСС
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