Российская социальная сеть начала торговать китайскими товарами

«Одноклассники» первой из российских социальных сетей запускает собственный маркетплейс по продаже китайских товаров с полным циклом: от выбора продукта до размещения заказа и оплаты. Оплата производится с помощью банковской карты, привязанной к аккаунту в социальной сети.

Магазин будет полноценно интегрирован в социальную платформу. Помимо покупки товаров, пользователи получат новые типы контента и поводы для коммуникации: смогут смотреть обзоры и сами создавать их, делиться отзывами о товарах, создавать собственные витрины и получать доход от продаж. Покупки будут бесплатно доставляться по всей России . Если товар не пришел или его качество не понравилось покупателю, соцсеть вернет деньги.

Фото: Mail.ru Опрос: Вы когда-нибудь покупали/продавали что-нибудь через интернет? Да, пару раз Да, постоянно Нет Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Социальная сеть предупредит вас о краже личных данных

Долой соцсети: как удалить свою учетную запись в Facebook?