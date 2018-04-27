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«И хочется, и колется». Эксперт рассказал об отношении Кадырова к Тelegram
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«И хочется, и колется». Эксперт рассказал об отношении Кадырова к Тelegram 

РИА «ФедералПресс» 21 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В частности, в своем Telegram Кадыров поприветствовал депутата Слуцкого, написав: «Приветствую моего Брата, главу международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого @slutsky_l в Telegram». О том, с чем связана такая «плавающая» позиция Рамзана Ахматовича, своим мнением поделился политолог Олег Иванов:
«В этих заявлениях Кадырова нет особых противоречий. Дело в том, что как активному пользователю этого мессенджера главе Чечни явно не понравилась блокировка Telegram, тем более, что ранее были заблокированы его аккаунты в Facebook и Instagram. Но как человек системы, высокопоставленное должностное лицо, он, конечно, публично не мог это решение не поддержать. Такого мнения придерживаются многие чиновники — пользователи Telegram, но официально они вынуждены соглашаться с позицией Роскомнадзора».
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