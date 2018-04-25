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СМИ: РКН опубликовал документ за авторством арестованного сотрудника
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СМИ: РКН опубликовал документ за авторством арестованного сотрудника 

РИА «ФедералПресс» 25 апреля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Роскомнадзор опубликовал проект нового приказа о добавлении сайтов в «черный список». Автором документа оказался находящийся под домашним арестом по обвинению в мошенничестве Борис Едидин. Ранее он был уволен из ведомства.
Единин возглавлял правовое управление Роскомнадзора, сообщает РБК. С октября 2017 года он находится под домашним арестом из-за уголовного дела о махинациях с зарплатами сотрудников. Это означает, что он не может работать и пользоваться интернетом. Вместе с тем в документе указано, что он был создан 6 марта 2018 года.
Это может означать, что кто-то воспользовался компьютером с учетной записью Единина. Или же экс-чиновник продолжает работать на Роскомнадзор.
Подельниками Едидина являются пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский и глава аппарата службы Александр Весельчаков. Они также находятся под домашним арестом. По версии следствия, с 2012 года они получали зарплату за несуществующих работников.
По данным ряда СМИ, Ампелонский продолжает пользоваться интернетом в том числе заблокированным мессенджером Telegram.
В Роскомнадзоре сообщили, что Единин не имеет отношения к разработке документа. По данным ведомства, он лишь создал файл для написания данного приказа еще до ухода из Роскомнадзора в октябре 2017 года.
Появившийся приказ позволит блокировать VPN и анонимайзеры, а также легализовать блокировку миллионов IP-адресов. В ведомстве подчеркнули, что документ не имеет отношения к ситуации к Telegram.
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