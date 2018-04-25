Роскомнадзор отказался от попыток веерно заблокировать Telegram

Он уточнил, что ведомство перейдет к «более точечным» действиям.

По итогам закрытой встречи в Роскомнадзоре было принято решение, что РОЦИТ продолжит принимать жалобы от пользователей, пострадавших от действий ведомства. «Все компании и пользователи, пострадавшие от этих блокировок, ограничиваются лишь сообщениями в соцсетях и односторонними сообщения в адрес ведомства — никакого диалога с госорганами просто нет», — посетовал Гребенников.

Ранее 25 апреля Общество научных работников (ОНР) обратилось к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой «пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора», из-за попыток которого заблокировать Telegram оказались недоступны множество научных и образовательных сайтов.

Чтобы ограничить доступ к мессенджеру, 17 апреля представители Роскомнадзора заблокировали несколько миллионов IP-адресов, большая часть из которых принадлежала компаниям Google и Amazon. Из-за активных действий ведомства пострадали некоторые сторонние сервисы, включая мессенджер Viber.