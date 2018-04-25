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Роскомнадзор отказался от попыток веерно заблокировать Telegram
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Роскомнадзор отказался от попыток веерно заблокировать Telegram 

Lenta.ru 25 апреля 2018
Фото: Lenta.ru
Роскомнадзор пообещал прекратить вносить крупные подсети в реестр запрещенной информации в попытках заблокировать мессенджер Telegram. Об этом агентству ТАСС рассказал глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.
Он уточнил, что ведомство перейдет к «более точечным» действиям.
По итогам закрытой встречи в Роскомнадзоре было принято решение, что РОЦИТ продолжит принимать жалобы от пользователей, пострадавших от действий ведомства. «Все компании и пользователи, пострадавшие от этих блокировок, ограничиваются лишь сообщениями в соцсетях и односторонними сообщения в адрес ведомства — никакого диалога с госорганами просто нет», — посетовал Гребенников.
Ранее 25 апреля Общество научных работников (ОНР) обратилось к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой «пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора», из-за попыток которого заблокировать Telegram оказались недоступны множество научных и образовательных сайтов.
Чтобы ограничить доступ к мессенджеру, 17 апреля представители Роскомнадзора заблокировали несколько миллионов IP-адресов, большая часть из которых принадлежала компаниям Google и Amazon. Из-за активных действий ведомства пострадали некоторые сторонние сервисы, включая мессенджер Viber.
Telegram был заблокирован решением Таганского районного суда Москвы от 13 апреля. Причиной ограничения доступа стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Обязанность предоставлять спецслужбам алгоритм расшифровок переписки содержится в антитеррористическом пакете законов (известном как «закон Яровой»), принятом Госдумой в июне 2016 года.
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