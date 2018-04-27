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«Яндекс» обвинил Роскомнадзор в причинении ущерба «всему рунету»
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«Яндекс» обвинил Роскомнадзор в причинении ущерба «всему рунету» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. "Яндекс" ждет разъяснений Роскомнадзора по блокировке IP-адресов компании; попытка заблокировать Telegram неожиданно ударила по всему рунету, говорится в сообщении компании.
"Сегодня ночью в реестре РКН внезапно появилось пять IP-адресов «Яндекса». Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент — IP-адреса из этого списка пропали. Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов. Мы ждем разъяснений Роскомнадзора", — заявили в «Яндексе».
По мнению компании, «попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему рунету». Блокировка коснулась не только мессенджера, — пострадали многие ресурсы и их пользователи.
"Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок", — подчеркнули в компании.
"Отсутствие открытости и конкуренции на внутреннем рынке не только приводит к падению качества продуктов, от чего страдают пользователи, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем", — считает «Яндекс».
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.
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