«Яндекс» обвинил Роскомнадзор в причинении ущерба «всему рунету»

"Сегодня ночью в реестре РКН внезапно появилось пять IP-адресов «Яндекса». Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент — IP-адреса из этого списка пропали. Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов. Мы ждем разъяснений Роскомнадзора", — заявили в «Яндексе».

По мнению компании, «попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему рунету». Блокировка коснулась не только мессенджера, — пострадали многие ресурсы и их пользователи.

"Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок", — подчеркнули в компании.

"Отсутствие открытости и конкуренции на внутреннем рынке не только приводит к падению качества продуктов, от чего страдают пользователи, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем", — считает «Яндекс».