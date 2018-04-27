Ещё
Mail.ru Group запустила свои прокси-серверы для обхода блокировки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Mail.ru Group запустила свои прокси-серверы для обхода блокировки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Mail.ru Group, владеющая соцсетями «Одноклассники», «Мой мир» и «ВКонтакте», запустила свои прокси-серверы для решения возможных проблем с блокировками, говорится в сообщении компании на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Прошлой ночью в реестр запрещенных сайтов попали IP-адреса «ВКонтакте», "Яндекса", Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet. Роскомнадзор пояснил, что попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы систем, сейчас ресурсы свободны от блокировки.
"Для стабильного доступа к вашим любимым сервисам запилили прокси. Пользуйтесь!", — говорится в сообщении.
В пресс-службе Mail.ru Group РИА Новости эту информацию подтвердили. В компании при этом не связывают это с блокировкой конкретных сервисов. «Как говорил Зигмунд Фрейд: „Иногда сигара — это просто сигара“, а прокси — это просто прокси», — пошутили в пресс-службе.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.
РИА Новости: последние новости
IP-адреса "ВКонтакте", "Яндекса" и Twitter попали в реестр запрещенных Процесс блокировки Telegram сложнее, чем казалось, заявил Песков Дуров усомнился в возможности компромисса между Telegram и властями России
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию515
Джигарханян захотел умереть дома31
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве118
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»77
Майские пенсии доставят по особому графику78
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение