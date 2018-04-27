Mail.ru Group запустила свои прокси-серверы для обхода блокировки

Прошлой ночью в реестр запрещенных сайтов попали IP-адреса «ВКонтакте», "Яндекса" , Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet. Роскомнадзор пояснил, что попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы систем, сейчас ресурсы свободны от блокировки.

"Для стабильного доступа к вашим любимым сервисам запилили прокси. Пользуйтесь!", — говорится в сообщении.

В пресс-службе Mail.ru Group РИА Новости эту информацию подтвердили. В компании при этом не связывают это с блокировкой конкретных сервисов. «Как говорил Зигмунд Фрейд : „Иногда сигара — это просто сигара“, а прокси — это просто прокси», — пошутили в пресс-службе.