Mail.ru Group запустила свои прокси-серверы для обхода блокировки 

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Mail.ru Group, владеющая соцсетями «Одноклассники», «Мой мир» и «ВКонтакте», запустила свои прокси-серверы для решения возможных проблем с блокировками, говорится в сообщении компании на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Прошлой ночью в реестр запрещенных сайтов попали IP-адреса «ВКонтакте», "Яндекса", Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet. Роскомнадзор пояснил, что попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы систем, сейчас ресурсы свободны от блокировки.
"Для стабильного доступа к вашим любимым сервисам запилили прокси. Пользуйтесь!", — говорится в сообщении.
В пресс-службе Mail.ru Group РИА Новости эту информацию подтвердили. В компании при этом не связывают это с блокировкой конкретных сервисов. «Как говорил Зигмунд Фрейд: „Иногда сигара — это просто сигара“, а прокси — это просто прокси», — пошутили в пресс-службе.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.