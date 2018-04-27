«ВКонтакте» считает блокировку ряда сайтов из-за Telegram «непониманием работы интернета»

"Вчера был заблокирован один из наших IP-адресов, в результате чего часть пользователей «ВКонтакте» временно лишилась доступа к социальной сети. Также из-за нестабильной работы после блокировок Роскомнадзора нам пришлось отключить интеграцию сервиса reCaptcha, который «ВКонтакте» использует для борьбы со спамом, и поддержку технологии AMP, позволяющей мгновенно открывать внешние страницы в наших мобильных приложениях", — сообщил Рогозов.

Он отметил, что полностью или частично недоступны сервисы, которыми пользуются миллионы людей. «Это ограничивает или усложняет работу бизнесов, в первую очередь технологических», — добавил он.

Одна из основных технологий, которая гарантирует безопасность данных, — так называемое end-to-end шифрование, которое происходит на конечном устройстве пользователя, рассказал Рогозов. «Передача каких-либо ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможна по определению. Так работают большинство ведущих сервисов обмена сообщениями в мире. Оконечное шифрование позволяет обеспечить конфиденциальность разговоров и защиту от получения к ним доступа третьей стороной», — пояснил он.

По словам управляющего директора «ВКонтакте», в настоящее время end-to-end шифрование начинает использоваться повсеместно. Рогозов анонсировал анонсировал запуск «ВКонтакте» голосовых и видеозвонков с end-to-end шифрованием в ближайшее время. Он уточнил, что благодаря этой технологии никто, кроме непосредственных участников разговора, никогда не сможет получить содержимое этого разговора.

"Мы верим, что стремление к безопасному общению интернет-пользователей не станет причиной исчезновения средств коммуникации. Прогресс неостановим", — резюмировал он.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Telegram-канала RKNShowtime, отслеживающего в автоматическом режиме расширение перечня заблокированных ресурсов, сообщила, что Роскомнадзор внес IP-адреса социальных сетей «ВКонтакте», Twitter, Facebook и «Одноклассники» в реестр запрещенных сайтов. По данным издания, в список попали по одному IP-адресу «ВКонтакте» и «Одноклассников», пять адресов "Яндекса" , три адреса Twitter, пять адресов Facebook. В список также включены IP-адреса Amazon (14), Microsoft (29) и Google (33).

Роскомнадзор объяснил попадание в реестр запрещенных сайтов IP-адресов некоторых соцсетей технологическими особенностями работы системы. В ведомстве отметили, что эти IP-адреса не направлялись операторам связи с целью ограничения доступа.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы приступили к процедуре блокировки.