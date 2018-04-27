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«ВКонтакте» считает блокировку ряда сайтов из-за Telegram «непониманием работы интернета»
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«ВКонтакте» считает блокировку ряда сайтов из-за Telegram «непониманием работы интернета» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Управляющий директор «ВКонтакте» (соцсеть принадлежит Mail.ru Group) Андрей Рогозов подтвердил, что Роскомнадзор внес IP-адреса соцсети в реестр Роскомнадзора. По его мнению, ограничение доступа к множеству ресурсов в попытке заблокировать доступ к Telegram происходит «из-за непонимания принципов работы современного интернета». Об этом Рогозов написал на своей странице в «ВКонтакте».
"Вчера был заблокирован один из наших IP-адресов, в результате чего часть пользователей «ВКонтакте» временно лишилась доступа к социальной сети. Также из-за нестабильной работы после блокировок Роскомнадзора нам пришлось отключить интеграцию сервиса reCaptcha, который «ВКонтакте» использует для борьбы со спамом, и поддержку технологии AMP, позволяющей мгновенно открывать внешние страницы в наших мобильных приложениях", — сообщил Рогозов.
Он отметил, что полностью или частично недоступны сервисы, которыми пользуются миллионы людей. «Это ограничивает или усложняет работу бизнесов, в первую очередь технологических», — добавил он.
Одна из основных технологий, которая гарантирует безопасность данных, — так называемое end-to-end шифрование, которое происходит на конечном устройстве пользователя, рассказал Рогозов. «Передача каких-либо ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможна по определению. Так работают большинство ведущих сервисов обмена сообщениями в мире. Оконечное шифрование позволяет обеспечить конфиденциальность разговоров и защиту от получения к ним доступа третьей стороной», — пояснил он.
По словам управляющего директора «ВКонтакте», в настоящее время end-to-end шифрование начинает использоваться повсеместно. Рогозов анонсировал анонсировал запуск «ВКонтакте» голосовых и видеозвонков с end-to-end шифрованием в ближайшее время. Он уточнил, что благодаря этой технологии никто, кроме непосредственных участников разговора, никогда не сможет получить содержимое этого разговора.
"Мы верим, что стремление к безопасному общению интернет-пользователей не станет причиной исчезновения средств коммуникации. Прогресс неостановим", — резюмировал он.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Telegram-канала RKNShowtime, отслеживающего в автоматическом режиме расширение перечня заблокированных ресурсов, сообщила, что Роскомнадзор внес IP-адреса социальных сетей «ВКонтакте», Twitter, Facebook и «Одноклассники» в реестр запрещенных сайтов. По данным издания, в список попали по одному IP-адресу «ВКонтакте» и «Одноклассников», пять адресов "Яндекса", три адреса Twitter, пять адресов Facebook. В список также включены IP-адреса Amazon (14), Microsoft (29) и Google (33).
Роскомнадзор объяснил попадание в реестр запрещенных сайтов IP-адресов некоторых соцсетей технологическими особенностями работы системы. В ведомстве отметили, что эти IP-адреса не направлялись операторам связи с целью ограничения доступа.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы приступили к процедуре блокировки.
Также с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку IР— адресов подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы мессенджера. Затем стала появляться информация о сбоях в работе сторонних ресурсов, которые использовали их хостинги.
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