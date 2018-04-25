СМИ: РКН опубликовал документ за авторством арестованного сотрудника

Роскомнадзор опубликовал проект нового приказа о добавлении сайтов в «черный список». Автором документа оказался находящийся под домашним арестом по обвинению в мошенничестве Борис Едидин . Ранее он был уволен из ведомства.

Единин возглавлял правовое управление Роскомнадзора, сообщает РБК. С октября 2017 года он находится под домашним арестом из-за уголовного дела о махинациях с зарплатами сотрудников. Это означает, что он не может работать и пользоваться интернетом. Вместе с тем в документе указано, что он был создан 6 марта 2018 года.

Это может означать, что кто-то воспользовался компьютером с учетной записью Единина. Или же экс-чиновник продолжает работать на Роскомнадзор.

Подельниками Едидина являются пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский и глава аппарата службы Александр Весельчаков . Они также находятся под домашним арестом. По версии следствия, с 2012 года они получали зарплату за несуществующих работников.

По данным ряда СМИ, Ампелонский продолжает пользоваться интернетом в том числе заблокированным мессенджером Telegram.

В Роскомнадзоре сообщили, что Единин не имеет отношения к разработке документа. По данным ведомства, он лишь создал файл для написания данного приказа еще до ухода из Роскомнадзора в октябре 2017 года.

Появившийся приказ позволит блокировать VPN и анонимайзеры, а также легализовать блокировку миллионов IP-адресов. В ведомстве подчеркнули, что документ не имеет отношения к ситуации к Telegram.