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Во «ВКонтакте» заявили о непонимании принципов работы интернета при блокировке Telegram
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Во «ВКонтакте» заявили о непонимании принципов работы интернета при блокировке Telegram 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Управляющий директор соцсети «ВКонтакте» Андрей Рогозов заявил о непонимании принципов работы интернета при блокировке Telegram, из-за чего оказываются заблокированы сервисы, которыми пользуются миллионы людей. Об этом топ-менеджер ВК заявил на своей странице в соцсети.
«Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов. Полностью или частично недоступны сервисы, которыми пользуются миллионы людей. Это ограничивает или усложняет работу бизнесов, в первую очередь технологических», — сообщил Рогозов.
«Одна из основных технологий, которая гарантирует безопасность данных — end-to-end шифрование, которое происходит на конечном устройстве пользователя. Передача каких-либо ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможна по определению, написал Рогозов, отметив, что по такому принципу работают «большинство ведущих сервисов обмена сообщениями в мире».
«Вчера был заблокирован один из наших IP-адресов, в результате чего часть пользователей «ВКонтакте» временно лишилась доступа к социальной сети. Также из-за нестабильной работы после блокировок РКН нам пришлось отключить интеграцию сервиса ReCaptcha, который «ВКонтакте» использует для борьбы со спамом, и поддержку технологии AMP, позволяющей мгновенно открывать внешние страницы в наших мобильных приложениях», — написал управляющий директор ВК.
Он отметил, что «Вконтакте» «чувствует ответственность за коммуникацию десятков миллионов людей». В этой связи соцсеть рассчитывает в ближайшее время запустить голосовые и видеозвонки с end-to-end шифрованием. «Это значит, что никто кроме Вас и Вашего собеседника никогда не сможет получить содержимое разговора», — рассказал Рогозов.
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