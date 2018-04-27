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Кадыров: Telegram в Чечне работает
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Кадыров: Telegram в Чечне работает 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике месcенджер Telegram работает, правда, с перебоями. «У нас какая-то особая зона», сказал Кадыров.
При этом он одобрил регистрацию канала главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в Telegram, передает «Интерфакс».
«Приветствую моего брата, главу международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого @slutsky_l в Телеграм. Для донесения позиции России и ее Верховного Главнокомандующего все площадки нужны», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Суд в Москве после иска Роскомнадзора принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России из-за его отказа передать ФСБ ключи шифрования. После этого решения ряд соцсетей обвинили Роскомнадзор в непонимании принципов работы интернета.
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