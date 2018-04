ВКонтакте введёт end-to-end шифрование в ответ на действия Роскомнадзора 

ST PETERSBURG, RUSSIA — NOVEMBER 21, 2016: A hand touching or pointing to the logo of the VK (Vkontakte) social network on a computer screen. Sergei Konkov/TASS –осси€. —анкт-ѕетербург. ѕриложение социальной сети “¬ онтакте”. —ергей оньков/“ј——ВКонтакте введёт end-to-end шифрование в ответ на действия РоскомнадзораЭтой ночью Роскомнадзор заблокировал несколько IP-адресов различных сервисов, включая ВКонтакте. В компании отказались комментировать «ошибочную» блокировку, но решили дать ей ответ. Одна из основных технологий, которая гарантирует безопасность данных — end-to-end шифрование, которое происходит на конечном устройстве пользователя. Передача каких-либо ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможна по определению.