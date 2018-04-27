ВКонтакте введёт end-to-end шифрование в ответ на действия Роскомнадзора

ST PETERSBURG, RUSSIA — NOVEMBER 21, 2016: A hand touching or pointing to the logo of the VK (Vkontakte) social network on a computer screen. Sergei Konkov/TASS –осси€. —анкт-ѕетербург. ѕриложение социальной сети “¬ онтакте”. —ергей оньков/“ј——ВКонтакте введёт end-to-end шифрование в ответ на действия РоскомнадзораЭтой ночью Роскомнадзор заблокировал несколько IP-адресов различных сервисов, включая ВКонтакте. В компании отказались комментировать «ошибочную» блокировку, но решили дать ей ответ. Одна из основных технологий, которая гарантирует безопасность данных — end-to-end шифрование, которое происходит на конечном устройстве пользователя. Передача каких-либо ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможна по определению.

Так работают большинство ведущих сервисов обмена сообщениями в мире. Оконечное шифрование позволяет обеспечить конфиденциальность разговоров и защиту от получения к ним доступа третьей стороной.

Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов. Полностью или частично недоступны сервисы, которыми пользуются миллионы людей. Это ограничивает или усложняет работу бизнесов, в первую очередь технологических.

Вы и сами могли с этим столкнуться — вчера был заблокирован один из наших IP-адресов, в результате чего часть пользователей ВКонтакте временно лишилась доступа к социальной сети. Также из-за нестабильной работы после блокировок РКН нам пришлось отключить интеграцию сервиса ReCaptcha, который ВКонтакте использует для борьбы со спамом, и поддержку технологии AMP, позволяющей мгновенно открывать внешние страницы в наших мобильных приложениях.

Мы чувствуем ответственность за коммуникацию десятков миллионов людей, и делаем свой вклад в развитие безопасного общения. В ближайшее время мы запустим голосовые и видеозвонки с end-to-end шифрованием.

Это значит, что никто кроме Вас и Вашего собеседника никогда не сможет получить содержимое разговора. Уже сейчас end-to-end шифрование начинает использоваться повсеместно — и мы верим, что стремление к безопасному общению интернет-пользователей не станет причиной исчезновения средств коммуникации. Прогресс неостановим.