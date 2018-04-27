Роскомнадзор уличили в незнании правил работы интернета

Управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов написал на своей странице в соцсети, что Роскомандзор ограничивает доступ ко многим сайтам и сервисам «из-за непонимания принципов работы современного интернета».

Рогозов подчеркнул, что end-to-end шифрование, которое использует мессенджер Telegram, — одна из ключевых технологий, обеспечивающих безопасность данных, и передать какие-либо ключи от нее «невозможно по определению».

Директор «ВКонтакте» отметил, что 26 апреля «из-за нестабильной работы после блокировок РКН» соцсеть временно отключила поддержку сервисов и технологий, позволяющих мгновенно загружать страницы на смартфонах и бороться со спамом.

Рогозов рассказал, что «ВКонтакте» решила сделать вклад в безопасное общение, запустив аудио— и видеозвонки с end-to-end шифрованием. Он подчеркнул, что этот способ передачи данных начинают использовать повсеместно, и добавил, что «прогресс неостановим».

Роскомнадзор с 16 апреля внес в реестр запрещенных сайтов более 18 миллионов IP-адресов крупных хостинг-провайдеров, чтобы заблокировать Telegram. На фоне этого с проблемами в работе столкнулись Amazon , Viber и другие сервисы.

В ночь на 22 апреля пользователи заявили о проблемах с доступом к google.com и некоторым сервисам Google, в том числе Google maps. О сбое в работе YouTube сообщалось 23 и 24 апреля.

«Коммерсант» апреля сообщил, что РКН внес в список запрещенных сайтов несколько IP-адресов «ВКонтакте», «Одноклассников» и других сервисов. В Роскомнадзоре заявили, что специально эти адреса не блокировались, а «кратковременное попадание в реестр» связано с «технологическими особенностями работы системы».