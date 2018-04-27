Яндекс и ВКонтакте пострадали от Роскомнадзора

Давеча Роскомнадзор попытался заблокировать Яндекс , социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, а также западные Facebook и Twitter. Их IP-адреса появились в выгрузке ведомства, которую должны автоматически скачивать провайдеры и перекрывать к ним доступ для пользователей.

Впрочем, свою халатность блокиратор быстро списал на технологические особенности работы системы. Мол, IP-адреса никому не направлялись и вообще это все салат будильник:

«Кратковременное попадание в реестр отдельных ip-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись.», — Роскомнадзор

Свою борьбу с конституцией РФ Роскомнадзор ведет еще с 16 апреля, после постановления Таганского суда Москвы о блокировке Telegram. С того момента ведомство отправило в свой черный список около 20 миллионов IP-адресов, что привело к дестабилизации работы российской информационной инфраструктуры и в ближайшие месяцы обернется миллиардными убытками для малого и среднего бизнеса.

София Лавгуд в образе Роскомнадзор-тян