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«Яндекс»: ограничение доступа к глобальным интернет-сервисам навредит прежде всего рунету
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«Яндекс»: ограничение доступа к глобальным интернет-сервисам навредит прежде всего рунету 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. "Яндекс" считает, что ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков.
"Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок", — сказал Манджиков.
В компании полагают, что подобная ситуация может привести не только к падению качества разрабатываемых продуктов, но и к тому, что российские компании окажутся в будущем неконкурентоспособными в области технологий.
Накануне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Telegram-канала RKNShowtime, отслеживающего в автоматическом режиме расширение перечня заблокированных ресурсов, сообщила, что Роскомнадзор внес IP-адреса социальных сетей «ВКонтакте», Twitter, Facebook и «Одноклассники» в реестр запрещенных сайтов. По данным издания, в список попали по одному IP-адресу «ВКонтакте» и «Одноклассников», пять адресов «Яндекса», три адреса Twitter, пять адресов Facebook. В список также включены IP-адреса Amazon (14), Microsoft (29) и Google (33).
Роскомнадзор объяснил попадание в реестр запрещенных сайтов IP-адресов некоторых соцсетей технологическими особенностями работы системы. В ведомстве отметили, что эти IP-адреса не направлялись операторам связи с целью ограничения доступа.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы приступили к процедуре блокировки.
Также с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку IР-адресов подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы мессенджера. Затем стала появляться информация о сбоях в работе сторонних ресурсов, которые использовали их хостинги.
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