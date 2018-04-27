«Одноклассники» первыми среди соцсетей запустили маркетплейс китайских товаров

«ОК» интегрирует покупку товаров с онлайн-сервисами соцсети: группами, лентой и видеоплатформой.

На новой торговой платформе блогеры смогут публиковать видеообзоры на товары, а владельцы групп — создавать собственные каталоги и получать от этого доход, отметили в компании

Блогерам «ОК» предлагает партнерскую программу, которая позволит получать продвижение в соцсети за публикацию видеообзоров на товары маркетплейса, а в дальнейшем — доходы от продаж по схеме revenue share. Программа открыта в течение месяца, уточняется в сообщении.

Владельцы групп в соцсети «в ближайшее время» смогут использовать базу товаров для создания каталогов для своих сообществ, также получая доход от продаж по схеме revenue share.

Покупатели смогут ознакомиться с товарами через видеообзоры блогеров и делиться информацией в соцсети.

Покупки пользователей «полностью защищены», подчеркнули в «Одноклассниках». Оплатить товар можно через привязанную к аккаунту банковскую карту. Соцсеть обещает вернуть деньги за покупку, если товар «не пришел или его качество не понравилось» клиенту.

Покупки доставляются по почте по всей России бесплатно. Отменить заказ можно в течение трех часов после его оформления. Вопросы по покупке, возврату, доставке, а также качеству товара поможет решить круглосуточная служба поддержки, добавли в соцсети.

Интернет-магазин «ОК» работает в формате быстрых распродаж наиболее популярных товаров. Маркетплейс доступен на всех платформах, включая десктопную и мобильную версию, мобильные приложения.