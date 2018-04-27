Ещё
Yamaha выпустила приложение для мотоциклистов — MyRide
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Yamaha выпустила приложение для мотоциклистов — MyRide 

Motonews.ru 1 час назад
Фото: Motonews.ru
Японская Yamaha Motor представила новое мобильное приложение для мотоциклистов. Его уже можно бесплатно загрузить в AppStore или Google Market.
Приложение называется Yamaha MyRide и размещено в онлайн-магазинах для смартфонов на системах Android и iOS от имени европейского подразделения «Ямахи» — Yamaha Motor Europe.
Возможности программы позволяют: отслеживать каждую поездку и хранить информацию о ней в профайле пользователя; создавать мини-отчеты о путешествиях, добавляя к пройденным маршрутам картинки и фотографии интересных мест; делится опытом в соцсетях; получать и сохранять технические данные поездки, такие как, например, углы наклона мотоцикла, динамические данные, скорость, интенсивность торможения, и т.п. Также приложение дает возможность вести учет всех мотоциклов, которыми владел пользователь или которые он тестировал.
Приложение уже скачали более 10 000 пользователей. Правда, рейтинг у него пока не очень высокий — в Google Play, например, всего 3,5 балла из 5 возможных. При этом многие пользователи пожаловались на то, что в приложении нет возможности выбрать русский язык. Некоторые даже отметили, что если бы русский язык был добавлен в меню, рейтинг приложения, по их мнению, быстро бы вырос до пяти баллов.
Motonews.ru: последние новости
Мототаксисты Индонезии вышли на акцию протеста Дорожная милиция усилит контроль за мотоциклистами в Белоруссии Zero отзывает много мотоциклов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может выйти из ЕСПЧ177
Поставим Макаревича на место642
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»53
Жертвоприношение: у детей вырывали сердца
Кореи помирились55
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
00:58
Трамп шантажирует союзников в Twitter
В мире США
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение