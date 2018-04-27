Yamaha выпустила приложение для мотоциклистов — MyRide

Японская Yamaha Motor представила новое мобильное приложение для мотоциклистов. Его уже можно бесплатно загрузить в AppStore или Google Market.

Приложение называется Yamaha MyRide и размещено в онлайн-магазинах для смартфонов на системах Android и iOS от имени европейского подразделения «Ямахи» — Yamaha Motor Europe.

Возможности программы позволяют: отслеживать каждую поездку и хранить информацию о ней в профайле пользователя; создавать мини-отчеты о путешествиях, добавляя к пройденным маршрутам картинки и фотографии интересных мест; делится опытом в соцсетях; получать и сохранять технические данные поездки, такие как, например, углы наклона мотоцикла, динамические данные, скорость, интенсивность торможения, и т.п. Также приложение дает возможность вести учет всех мотоциклов, которыми владел пользователь или которые он тестировал.

Приложение уже скачали более 10 000 пользователей. Правда, рейтинг у него пока не очень высокий — в Google Play, например, всего 3,5 балла из 5 возможных. При этом многие пользователи пожаловались на то, что в приложении нет возможности выбрать русский язык. Некоторые даже отметили, что если бы русский язык был добавлен в меню, рейтинг приложения, по их мнению, быстро бы вырос до пяти баллов.