IP-адреса популярных соцсетей заблокировали из-за Телеграма

Москва . IP-адреса популярных соцсетей заблокировали из-за Телеграма. Как пишет Газета.ру , в ночь на 27 апреля недоступными для пользователей оказались «ВКонтакте», Twitter, Facebook и «Одноклассники».

По информации издания, интернет-протоколы соцсетей оказались в реестре запрещенных сайтов. В частности, под блокировку попали: один IP-адрес «Одноклассников» и «Вконтакте», три адреса Twitter и пять адресов Facebook, а также некоторые протоколы Amazon , Microsof, Google и Liveinternet.

Однако спустя два часа ведомство сделало новую выгрузку, в которой эти IP-адреса уже не были указаны как заблокированные. На данный момент все социальные сети и сервисы работают в штатном режиме.

В свою очередь Роскомнадзор прокомментировал сообщения о блокировке интернет-протоколов ряда изданий. Ведомство пояснило ситуацию и отметило, что популярные российские и зарубежные сети специально не блокировались.

«Кратковременное попадание в реестр отдельных ip-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», — следует из сообщения в Facebook.

Роскомнадзор

Напомним, в середине апреля в попытках заблокировать Телеграм Роскомнадзор закрыл доступ к IP-адресам Amazon и Google. Свои действия ведомство объяснило тем, что с их помощью мессенджер пытался обойти блокировку.