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IP-адреса популярных соцсетей заблокировали из-за Телеграма
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IP-адреса популярных соцсетей заблокировали из-за Телеграма 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Москва. IP-адреса популярных соцсетей заблокировали из-за Телеграма. Как пишет Газета.ру, в ночь на 27 апреля недоступными для пользователей оказались «ВКонтакте», Twitter, Facebook и «Одноклассники».
По информации издания, интернет-протоколы соцсетей оказались в реестре запрещенных сайтов. В частности, под блокировку попали: один IP-адрес «Одноклассников» и «Вконтакте», три адреса Twitter и пять адресов Facebook, а также некоторые протоколы Amazon, Microsof, Google и Liveinternet.
Однако спустя два часа ведомство сделало новую выгрузку, в которой эти IP-адреса уже не были указаны как заблокированные. На данный момент все социальные сети и сервисы работают в штатном режиме.
В свою очередь Роскомнадзор прокомментировал сообщения о блокировке интернет-протоколов ряда изданий. Ведомство пояснило ситуацию и отметило, что популярные российские и зарубежные сети специально не блокировались.
«Кратковременное попадание в реестр отдельных ip-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», — следует из сообщения в Facebook.
Роскомнадзор
Напомним, в середине апреля в попытках заблокировать Телеграм Роскомнадзор закрыл доступ к IP-адресам Amazon и Google. Свои действия ведомство объяснило тем, что с их помощью мессенджер пытался обойти блокировку.
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