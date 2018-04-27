«Одноклассники» запустили интернет-магазин китайских товаров

Социальная сеть «Одноклассники» запустила маркетплейс товаров из Китая , который позволяет выбрать товар из разных категорий, оформить покупку и доставку по почте, сообщает пресс-служба соцсети.

«”Одноклассники” запустили маркетплейс китайских товаров, который позволяет выбрать товар из разных категорий, оформить покупку и доставку по почте. Основной особенностью новой платформы станет интеграция пользовательского контента (UGC): блогеры смогут публиковать видеообзоры на товары, а владельцы групп — создавать собственные каталоги. Авторы видео и каталогов будут зарабатывать на продаже товаров», — отмечается в сообщении пресс-службы соцсети.