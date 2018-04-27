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«Одноклассники» запустили интернет-магазин китайских товаров
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«Одноклассники» запустили интернет-магазин китайских товаров 

Rambler News Service 1 час назад
Социальная сеть «Одноклассники» запустила маркетплейс товаров из Китая, который позволяет выбрать товар из разных категорий, оформить покупку и доставку по почте, сообщает пресс-служба соцсети.
«”Одноклассники” запустили маркетплейс китайских товаров, который позволяет выбрать товар из разных категорий, оформить покупку и доставку по почте. Основной особенностью новой платформы станет интеграция пользовательского контента (UGC): блогеры смогут публиковать видеообзоры на товары, а владельцы групп — создавать собственные каталоги. Авторы видео и каталогов будут зарабатывать на продаже товаров», — отмечается в сообщении пресс-службы соцсети.
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