Ещё
«Одноклассники» обзавелись собственным магазином
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Одноклассники» обзавелись собственным магазином 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
«Одноклассники» запустили интернет-магазин товаров из Китая и стали первой в России соцсетью с полноценным маркетплейсом на своей платформе. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».
Основной особенностью новой платформы станет интеграция пользовательского контента. Например, блогеры смогут публиковать видеообзоры на товары в обмен на помощь в продвижении, а владельцы групп — создавать витрины с подходящими по тематике товарами и получать доход от продаж.
Прогнозы по выручке, доле рынка и другие плановые показатели работы маркетплейса в соцсети не раскрывают. Кто продает товары на площадке, в «Одноклассниках» тоже не говорят, но утверждают, что это проверенные партнеры соцсети, а все покупки пользователей полностью защищены.
Оплата происходит с помощью банковской карты, привязанной к аккаунту в «Одноклассниках». Если товар не пришел или его качество не понравилось покупателю, соцсеть возвращает деньги. Покупки бесплатно доставляют почтой по всей России.
Маркетплейс доступен в мобильной и десктоп-версии «Одноклассников», а также в приложениях соцсети для Android и iOS. В будущем компания планирует добавить персональные рекомендации на основе предпочтений пользователей.
Ночью 27 апреля в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора появились IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников», из-за чего часть пользователей на время лишилась доступа к сервисам.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве60
Кореи помирились323
Поставим Макаревича на место828
Майские пенсии доставят по особому графику47
Россия может выйти из ЕСПЧ195
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение